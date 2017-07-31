Фанат PlayerUnknown's Battlegrounds сыграл в стиле Hitman

Игрок сам себе поставил условие, согласно которому для выживания он должен был использовать только пистолет с глушителем. Он полностью пренебрёг шлемами, бронежилетами, рюкзаками и серьёзным оружием.
Вместе с этим игрок отказался от транспортных средств, нашёл белую рубашку и начал устраивать ловушки противникам.
Пользователь сыграл в PlayerUnknown's Battlegrounds в стиле серии Hitman
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Напомним, что главная задача игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds — выжить. Для этого они могут использовать любые способы.
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