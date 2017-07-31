Фанат PlayerUnknown's Battlegrounds сыграл в стиле Hitman

Пользователь создал персонажа, который напомнил ему агента 47, поэтому он решил поиграть в аналогичном стиле.

Игрок сам себе поставил условие, согласно которому для выживания он должен был использовать только пистолет с глушителем. Он полностью пренебрёг шлемами, бронежилетами, рюкзаками и серьёзным оружием.

Вместе с этим игрок отказался от транспортных средств, нашёл белую рубашку и начал устраивать ловушки противникам.

Пользователь сыграл в PlayerUnknown's Battlegrounds в стиле серии Hitman Скриншот © L!FE

Напомним, что главная задача игроков в PlayerUnknown's Battlegrounds — выжить. Для этого они могут использовать любые способы.