Авторы Resident Evil 7 довольны продажами игры

Издательство отмечает рост популярности консоли PlayStation 4 в сегменте домашнего гейминга.

Компания Capcom опубликовала финансовый отчёт за прошедший квартал. Доход издателя вырос на семь процентов — 105 миллионов долларов. Прибыль компании остановилась на уровне 7,4 миллиона долларов — рост составил 13 процентов.

Capcom довольна продажами Resident Evil Фото: © CAPCOM CO., LTD

Разработчики подчеркнули важную роль Nintendo Switch и PlayStation 4. В частности, Resident Evil 7 и Monster Hunter XX также внесли значительный вклад в доход компании за квартал.

Resident Evil 7 разошлась тиражом 3,7 миллиона копий.