Фанат прошёл Portal без использования порталов

Видеоблогер под псевдонимом Icy опубликовал видеодоказательство своего нового рекорда. Он прошёл первую часть Portal за 49 минут.
Вместе с этим геймер не использовал порталы. Блогеру пришлось прибегнуть к лазейками и ошибкам в игре, которые позволили ему пройти Portal без основной механики головоломки.
Фанат установил мировой рекорд по скоростному прохождению Portal
Фото: © кадр из видео YouTube/канал MM7Games
Напомним, что мировой рекорд прохождения Portal составляет 7 минут. Однако пользователю пришлось всё же использовать порталы.
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