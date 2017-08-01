Фанат прошёл Portal без использования порталов

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Фанат прошёл Portal без использования порталов

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Фото: © кадр из видео YouTube/канал MM7Games

Популярный блогер установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению игры.

Видеоблогер под псевдонимом Icy опубликовал видеодоказательство своего нового рекорда. Он прошёл первую часть Portal за 49 минут.

Вместе с этим геймер не использовал порталы. Блогеру пришлось прибегнуть к лазейками и ошибкам в игре, которые позволили ему пройти Portal без основной механики головоломки.

Фанат установил мировой рекорд по скоростному прохождению Portal

Напомним, что мировой рекорд прохождения Portal составляет 7 минут. Однако пользователю пришлось всё же использовать порталы.

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