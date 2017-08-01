Поставки PS4 превысили 63 миллиона копий

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Поставки PS4 превысили 63 миллиона копий

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Фото: © Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Разработчики из японской компании отчитались о поставках своей последней игровой консоли.

Компания Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2018 финансового года, который стартовал 1 апреля. За три месяца поставки консоли PS4 составили 3,3 миллиона копий.

63 миллиона копий — поставки PS4

Поставки не означают фактические продажи консоли, а указывают только на PS4, которые получили продавцы. Последний раз фактические продажи были на уровне 60 миллионов — об этом Sony сообщила 11 июня перед выставкой E3 2017.

Общие доходы Sony составили 16,8 миллиарда долларов.

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