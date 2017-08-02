В Сети появился намёк на новую Midnight Club

Читайте также

В Сети появился намёк на новую Midnight Club

0
Пользователи делятся на форуме скриншотами из новой части Midnight Club. Разработчики молчат.

На форуме Reddit появилась публикация, в которой пользователь заявил, что студия Rockstar работает над обновлённой версией Midnight Club: Street Racing для современных платформ. В качестве доказательства автор публикации привёл скриншоты из игры.

Rockstar работает над улучшенной версией Midnight Club: Street Racing

Из записи ясно, что скриншоты находятся на серверах компании Microsoft. Вместе с этим пользователь указал ссылку на учётную запись разработчика, который якобы уже тестировал игру.

Студия Rockstar пока не комментирует ситуацию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!