В Сети появился намёк на новую Midnight Club

Пользователи делятся на форуме скриншотами из новой части Midnight Club. Разработчики молчат.

На форуме Reddit появилась публикация, в которой пользователь заявил, что студия Rockstar работает над обновлённой версией Midnight Club: Street Racing для современных платформ. В качестве доказательства автор публикации привёл скриншоты из игры.

Rockstar работает над улучшенной версией Midnight Club: Street Racing Фото: © Midnight Club Wiki

Из записи ясно, что скриншоты находятся на серверах компании Microsoft. Вместе с этим пользователь указал ссылку на учётную запись разработчика, который якобы уже тестировал игру.

Студия Rockstar пока не комментирует ситуацию.