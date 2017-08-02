Золото World of Warcraft стало дороже настоящей валюты

Житель Венесуэлы сообщил, что стоимость американского доллара на чёрном рынке составляет 8493 боливара (национальная валюта Венесуэлы). Чёрный рынок — самый популярный сейчас метод обмена валюты внутри государства.
Игровое золото дороже валюты Венесуэлы
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В игре World of Warcraft, к примеру, за один доллар можно купить 8385 единиц золота. Зарубежные издания сообщили, что данные устарели и сейчас курс боливара к доллару составляет 11 185, в то время как за 10 тысяч золота просят 1,21 доллара.
Аналитики прогнозируют рост инфляции в Венесуэле. К концу года уровень инфляции может составить 720 процентов.
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