Золото World of Warcraft стало дороже настоящей валюты

Национальная валюта Венесуэлы настолько обесценилась, что стоит дешевле игрового золота.

Житель Венесуэлы сообщил, что стоимость американского доллара на чёрном рынке составляет 8493 боливара (национальная валюта Венесуэлы). Чёрный рынок — самый популярный сейчас метод обмена валюты внутри государства.

Игровое золото дороже валюты Венесуэлы Фото: © wiki

В игре World of Warcraft, к примеру, за один доллар можно купить 8385 единиц золота. Зарубежные издания сообщили, что данные устарели и сейчас курс боливара к доллару составляет 11 185, в то время как за 10 тысяч золота просят 1,21 доллара.

Аналитики прогнозируют рост инфляции в Венесуэле. К концу года уровень инфляции может составить 720 процентов.