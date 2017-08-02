Duelyst заблокировали в России и на Украине

Владельцы Duelyst теперь не могут зайти в игру. Причина — они проживают в странах, которые были внесены в чёрный список компании Bandai Namco. Россия и Украина в их числе.
Duelyst более не работает в России
Фото: © Кадр из видео YouTube
По словам издателя, подобные меры принять пришлось для соответствия международным законам и правилам. Bandai Namco не называет, какие именно законы и правила повлияли на это.
Вместе с этим издатель подтвердил, что Duelyst официально не будет доступна в ряде стран. Список стран появится позже.
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