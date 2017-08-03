Федерация киберспорта РФ запустит серию турниров по Dota 2 и Hearthstone

Федерация компьютерного спорта Российской Федерации анонсировала новую серию открытых турниров по двум дисциплинами: Dota 2 и Hearthstone. Каждый месяц на этих соревнованиях будут разыгрываться 125 тысяч рублей и 25 тысяч соответственно.
Федерация киберспорта России проведёт турниры по Dota 2 и Hearthstone
Фото: © Flickr/Mario Moise
Первые игры уже объявлены, они пройдут 5 и 6 августа. Для участия в турнире зарегистрироваться может любой желающий. Требование: вам должно исполниться 14 лет.
Зарегистрироваться на турниры можно по ссылкам: Dota 2 и Hearthstone.
- Популярные
- По времени