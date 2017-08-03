Американские психологи сомневаются в существовании игровой зависимости

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Американские психологи сомневаются в существовании игровой зависимости

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Учёные считают, что появление этого понятия связано с политическим давлением и массовой паникой.

Американские психолог Энтони Бин и учёные из Американской психологической ассоциации пришли к выводу, что у понятия "игровая зависимость" нет научного обоснования. Специалисты предположили, что сейчас нет достаточного количества исследований, которые смогли бы доказать существование игровой зависимости.

Психологи усомнились в существовании игровой зависимости

Энтони Бин считает, что люди, которых причисляют к зависимым от игр, таковыми на самом деле не являются. Психолог связывает увлечение играми со стрессом или депрессией, но говорить открыто о зависимости пока рано.

Учёные добавили, что существование идеи игровой зависимости выгодно для психологического и политического давления на население.

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