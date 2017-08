Авторы хоррора Friday the 13th: The Game отчитались о продажах игры за первые месяцы после выхода.

Хоррор Friday the 13th: The Game по мотивам серии фильмов "Пятница 13-е" продался тиражом более 1,8 миллиона копий за два месяца после релиза. Об этом сообщила студия Illfonic.

Продажи Friday the 13th: The Game превысили 1,8 миллиона копий Фото: © Кадр из видео Friday the 13th: The Game

Игровой процесс Friday the 13th: The Game представляет собой кооперативный симулятор охоты. Семеро игроков управляют подростками, которые пытаются выжить и в конечном счёте сбежать от серийного убийцы Джейсона, которым является восьмой игрок. При этом потенциальные жертвы маньяка должны не только прятаться, но и выполнять определённые задачи для спасения.

Friday the 13th: The Game была выпущена на PC, PS4 и Xbox One 26 мая.