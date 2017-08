Студия Naughty Dog после выхода Uncharted: The Lost Legacy возьмёт перерыв

Разработчики планируют уйти в отпуск после выхода новой игры, а потом начать работу над The Last of Us 2.

Креативный директор Uncharted: The Lost Legacy Шон Эскайг и руководитель по связям с общественностью студии Naughty Dog Арне Мейер рассказали о разработке второй части The Last of Us. Полноценное производство сиквела ещё не началось, и связано это с работой над Uncharted: The Lost Legacy.

Авторы Uncharted: The Lost Legacy ещё не начали работать над The Last of Us 2

По словам Мейера, сейчас все сотрудники студии сконцентрированы на Uncharted: The Lost Legacy. Как только выйдет игра, команда возьмёт небольшой перерыв, а после будет работать над The Last of Us 2.

Напомним, Uncharted: The Lost Legacy выйдет 22 августа 2017 года на PS4. Дата выхода The Last of Us 2 пока неизвестна.