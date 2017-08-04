Умер композитор игровых серий Silent Hill и Dishonored

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Умер композитор игровых серий Silent Hill и Dishonored

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Фото: © Wikipedia.org

Стало известно о кончине композитора Дэниела Лихта, написавшего саундтреки в том числе для франшиз Silent Hill и Dishonored.

О смерти Дэниела Лихта сообщило агентство Evolution Music Partners, которое долгое время работало с композитором. Причиной смерти стало развитие редкой формы саркомы, злокачественной опухоли.

Умер композитор игровых серий Silent Hill и Dishonored

За свою карьеру Лихт успел поработать в сферах видеоигр, кино и сериалов. Наиболее известными работами композитора стали саундтреки для хорроров Silent Hill: Downpour и Silent Hill: Book of Memories, а также его композиции, которые можно услышать в серии игр Dishonored. Также Дэниел написал музыкальное сопровождение для сериала "Декстер".

Дэниелу Лихту было всего 60 лет.

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