В Сети появился трейлер второго сезона игрового сериала Batman

Читайте также

В Сети появился трейлер второго сезона игрового сериала Batman

1

Скриншот © L!FE 

Студия Telltale поделилась дебютным трейлером игрового сериала Batman: The Enemy Within, который продолжит историю Тёмного Рыцаря.

Первый сезон игрового сериала Batman от Telltale начался в 2016 году, а Batman: The Enemy Within станет его прямым продолжением.

В этот раз главным антагонистом станет давний враг Бэтмена, известный как Эдвард Нигма. Поклонники персонажа могут ожидать появление и других известных героев, в том числе Джокера и Аманды Уоллер, которая создала Отряд самоубийц.

В Сети появился трейлер второго сезона игрового сериала Batman

Первый эпизод Batman: The Enemy Within выйдет на PC, PS4 и Xbox One 8 августа этого года.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!