Студия Telltale поделилась дебютным трейлером игрового сериала Batman: The Enemy Within, который продолжит историю Тёмного Рыцаря.

Первый сезон игрового сериала Batman от Telltale начался в 2016 году, а Batman: The Enemy Within станет его прямым продолжением.

В этот раз главным антагонистом станет давний враг Бэтмена, известный как Эдвард Нигма. Поклонники персонажа могут ожидать появление и других известных героев, в том числе Джокера и Аманды Уоллер, которая создала Отряд самоубийц.

В Сети появился трейлер второго сезона игрового сериала Batman Скриншот © L!FE

Первый эпизод Batman: The Enemy Within выйдет на PC, PS4 и Xbox One 8 августа этого года.