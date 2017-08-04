Авторы Mario + Rabbids: Kingdom Battle тяжело перенесли утечку анонса игры

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Авторы Mario + Rabbids: Kingdom Battle тяжело перенесли утечку анонса игры

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Фото: © Wikipedia.org

Авторы красочной экшен-стратегии Mario + Rabbids: Kingdom Battle рассказали о том, как утечка игры сказалась на команде.

Креативный директор Mario + Rabbids: Kingdom Battle Давид Солиани дал интервью изданию Eurogamer, в котором прокомментировал инцидент, произошедший с игрой. Её должны были анонсировать на выставке E3 2017, но презентация с анонсом попала в Сеть раньше, и это испортило планы разработчиков.

Авторы Mario + Rabbids: Kingdom Battle тяжело перенесли утечку анонса игры

По словам Солиани, команда рассчитывала, что Mario + Rabbids: Kingdom Battle станет большим сюрпризом на презентации Ubisoft, а произошедшая утечка сильно подпортила настроение разработчиков. Даже спустя почти два месяца авторы Mario + Rabbids: Kingdom Battle всё ещё расстроены, что их план оказался разрушен.

Тем не менее Дэвид уверяет, что это никак не сказалось на качестве игры. Mario + Rabbids: Kingdom Battle выйдет на Nintendo Switch уже 29 августа.

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