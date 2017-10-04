Microsoft хочет продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox

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Microsoft хочет продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox

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Скриншот видео youtube.com/PC Gamer

Американская компания уже начала переговоры с разработчиками многопользовательского шутера.

Компания Microsoft хочет заключить сделку со студией Bluehole. Цель — продлить эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds как минимум до середины 2018 года или дольше.

Microsoft борется за эксклюзивность PlayerUnknown's Battlegrounds для Xbox One

Анонимные источники сообщили, что разработчики, скорее всего, согласятся на эти условия. В Microsoft пока не комментируют ситуацию.

Выход PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One ожидается до конца 2017 года.

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