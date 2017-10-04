Divinity: Original Sin 2 прошли меньше чем за 40 минут

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Divinity: Original Sin 2 прошли меньше чем за 40 минут

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Скриншот видео youtube.com/LarianStudios

Игроку ради рекордного прохождения RPG пришлось использовать определённые хитрости.

Пользователь Onin прошёл Divinity: Original Sin 2 менее чем за 40 минут. Геймер выбрал Фейна — представителя нежити, и прошёл всю игру за 37 минут и 48 секунд.

Игроку пришлось использовать расовую способность под названием "Притвориться мёртвым", с помощью которой по желанию заканчивал битвы с противниками. Спидраннер проходил игру без союзников — иначе этот способ не работает.

Почти 38 минут — время прохождения Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2 вышла 14 сентября. В среднем на прохождение сюжетной линии уходит более 60 часов.

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