Бывшего сотрудника Square Enix арестовали за перепродажу консолей

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Бывшего сотрудника Square Enix арестовали за перепродажу консолей

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Фото: © flickr.com/Office of Public Affairs

Работнику не удалось заработать крупную сумму. Сейчас делом занимается полиция Японии.

Менеджера по продажам Square Enix Кодзи Такаду арестовали по подозрению в заказах игровых консолей с помощью средств компании для дальнейшей перепродажи. В Японии это нарушение закона.

Бывший сотрудник Square Enix перепродавал консоли, его арестовали

56-летний Такада работал над Dragon Quest IX. Следствие считает, что менеджер с помощью обмана покупал портативные Nintendo 3DS и другие консоли при заключении контрактов с клиентами, сообщая при этом, что "железо" необходимо для работы.

В общей сложности Square Enix потеряла 12 с половиной тысяч долларов.

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