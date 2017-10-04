Нил Бломкамп снимает фильмы на игровом движке Unity

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Нил Бломкамп снимает фильмы на игровом движке Unity

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Скриншот видео youtube.com/Настоящее кино

Режиссёр и его студия планируют снять новые видеоролики по вселенной короткометражки ADAM.

Студия режиссёра Нила Бломкампа занимается производством фильмов на Unity. В этот раз нас ждут ролики по вселенной короткометражки ADAM.

Нил Бломкамп создаёт фильмы на Unity

AMAD вышел в 2016 году. Компания Unity использовала этот ролик для демонстрации движка в реальном видео. Ролик демонстрировал потенциал Unity 5.

Нил Бломкамп и его студия OATS занимаются производством двух короткометражных фильмов — ADAM: The Mirror и ADAM: The Prophet. В производстве будет использоваться свежая версия движка Unity 2017.

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