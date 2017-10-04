В Stranger Things: The Game игрок берёт под управление персонажей одноимённого сериала. Для прохождения необходимо исследовать локации, собирать полезные предметы и открывать новых героев.
Stranger Things: The Game уже доступна бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store. На персональных компьютерах игра не появится.
Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix
Скриншот видео youtube.com/TouchArcade
Второй сезон сериала "Очень странные дела" выйдет целиком на сервисе Netflix уже 27 октября.
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