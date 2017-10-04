Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix

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Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix

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Скриншот видео youtube.com/TouchArcade

Сервис Netflix совместно со студией BonusXP, Inc. выпустил игру по мотивам сериала "Очень странные дела".

В Stranger Things: The Game игрок берёт под управление персонажей одноимённого сериала. Для прохождения необходимо исследовать локации, собирать полезные предметы и открывать новых героев.

Stranger Things: The Game уже доступна бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store. На персональных компьютерах игра не появится.

Вышла игра по мотивам сериала "Очень странные дела" Netflix

Второй сезон сериала "Очень странные дела" выйдет целиком на сервисе Netflix уже 27 октября.

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