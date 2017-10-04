Скотт Эвертс из Obsidian дал интервью порталу PCGamesN, в котором поделился историей разработки постапокалиптической ролевой игры Fallout: New Vegas.
Obsidian винит консоли в недоработках Fallout: New Vegas
Скриншот видео youtube.com/Bethesda Softworks
По словам Эвертса, у команды разработчиков было множество идей для различных игровых механик, которые они хотели реализовать в New Vegas. Тем не менее от большинства из них пришлось отказаться, чтобы оптимизировать игру для консолей PS3 и Xbox 360. Скотт заявил, что, если бы Fallout: New Vegas создавалась только для PC, она бы выглядела совершенно иначе.
Fallout: New Vegas вышла в октябре 2010 года.
- Популярные
- По времени