Capcom анонсировала переиздание файтинга Street Fighter V, получившее название Arcade Edition.

Capcom представила трейлер Street Fighter V: Arcade Edition — улучшенного переиздания файтинга, которое выйдет в следующем году.

В состав Arcade Edition войдут ещё два игровых режима, новые боевые приёмы и персонажи из двух сезонов дополнений для Street Fighter V. Также поклонников файтинга ждут дополнительные внутриигровые иллюстрации и переосмысленный интерфейс меню.

Анонсирована Street Fighter V: Arcade Edition Скриншот видео youtube.com/Street Fighter

Street Fighter V: Arcade Edition выйдет на PC и PS4 16 января 2018 года.