Компания Sony начала продавать множество хитов для консолей по сниженным ценам в рамках новой распродажи.

В онлайн-магазине PlayStation Store началась распродажа "Только для PlayStation", в которой принимают участие десятки хитов для консолей PS4, PS3 и PS Vita.

В PlayStation Store началась крупная распродажа

Среди игр с самыми примечательными скидками оказались: Horizon: Zero Dawn за 2199 рублей (1799 рублей для подписчиков PS Plus) вместо 3999 рублей, Nioh за 1599 рублей вместо 3799 рублей и The Last of Us: Remastered за 1999 рублей (1044 рубля для подписчиков) вместо 2849 рублей.

Распродажа продлится до 19 октября.