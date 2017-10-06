Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков

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Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков

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Обложка видео youtube.com/Антон Логвинов - дополнительный канал

Из польской студии CD Projekt RED, известной по серии The Witcher, ушли несколько ключевых сотрудников.

Стало известно, что за последние несколько недель CD Projekt RED покинули несколько ветеранов студии, которые в том числе работали над следующим проектом — Cyberpunk 2077.

Студию CD Projekt RED покинули несколько ключевых разработчиков

Среди уволившихся оказались: ведущий творческий продюсер Cyberpunk 2077 Михал Стец, ведущий геймплейный продюсер Дерек Паттерсон, менеджер проектов студии Овидиу Траян Василеску и старший дизайнер уровней Матеуш Пьяскевич. Дерек Паттерсон уже официально объявил о новом месте работы — он перешёл в студию Techland.

Ранее в Сети появилась информация о том, что большинство сотрудников CD Projekt RED очень недовольны условиями своей работы и руководством студии. По слухам, это может негативно сказаться на следующей игре польской команды — Cyberpunk 2077.

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