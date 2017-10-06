Разработчики игры про Бэтмена использовали изображение убитого российского посла

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Разработчики игры про Бэтмена использовали изображение убитого российского посла

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Скриншот © L!FE

Ставший знаменитым кадр можно встретить в квесте от студии Telltale Games — Batman: Enemy Within.

Пользователь "Твиттера" под псевдонимом Bro Team Pill обратил внимание, что в новом эпизоде Batman: The Enemy Within разработчики использовали фотографию убитого российского посла Андрея Карлова. Его застрелили на глазах у журналистов 19 декабря 2016 года.

Студия Telltale Games отредактировала исходное изображение. В игре Андрей Карлов стал жертвой ограбления банка.

Разработчики пока не комментируют ситуацию. Пользователи считают, что студию ждут проблемы, а также шутят о лени художников.

Напомним, Андрея Карлова убили в декабре 2016 года. Дипломата застрелили на открытии выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Анкаре. Нападение совершили на глазах у журналистов.

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