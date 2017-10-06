Battle.net получит чаты и группы

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Battle.net получит чаты и группы

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Фото: © flickr.com/Cheon Fong Liew

В приложении компании Blizzard планируется расширение функционала для общения между игроками.

Пользователи обнаружили в коде приложения Battle.net интерфейс чатов и групп. У игроков будет возможность создавать группы, чаты, а также назначать роли членам групп.

Blizzard готовит обновление для Battle.net

У пользователей также появится возможность устанавливать себе статус "офлайн", оставаясь невидимым для других. Внешний вид и функции приложения могут измениться к официальному выходу обновления.

Дата выхода обновления пока не известна.

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