Battle.net получит чаты и группы

В приложении компании Blizzard планируется расширение функционала для общения между игроками.

Пользователи обнаружили в коде приложения Battle.net интерфейс чатов и групп. У игроков будет возможность создавать группы, чаты, а также назначать роли членам групп.

Blizzard готовит обновление для Battle.net Фото: © flickr.com/Cheon Fong Liew

У пользователей также появится возможность устанавливать себе статус "офлайн", оставаясь невидимым для других. Внешний вид и функции приложения могут измениться к официальному выходу обновления.

Дата выхода обновления пока не известна.