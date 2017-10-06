Battle.net получит чаты и группы

Пользователи обнаружили в коде приложения Battle.net интерфейс чатов и групп. У игроков будет возможность создавать группы, чаты, а также назначать роли членам групп.
Blizzard готовит обновление для Battle.net
Фото: © flickr.com/Cheon Fong Liew
У пользователей также появится возможность устанавливать себе статус "офлайн", оставаясь невидимым для других. Внешний вид и функции приложения могут измениться к официальному выходу обновления.
Дата выхода обновления пока не известна.
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