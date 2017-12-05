Авторы Star Wars: Battlefront 2 сообщили об изменениях после отмены доната

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Авторы Star Wars: Battlefront 2 сообщили об изменениях после отмены доната

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Разработчики подготовили крупное обновление по случаю выхода фильма "Последние джедаи".

Electronic Arts рассказала о ближайших нововведениях Star Wars: Battlefront 2. Ранее издатель отключил микроплатежи после критики фанатов.

Electronic Arts меняет Star Wars: Battlefront 2 после отмены микроплатежей

Новое обновление включает в себя изменения внутриигровой экономики и прогресса. Разработчики увеличили количество кредитов, которое получают пользователи после завершения матчей.

Вместе с тем в игре начнётся новый сезон. Он посвящён скорому выходу фильма "Звёздные войны: Последние джедаи". Он продлится несколько недель.

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