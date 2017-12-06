Авторы Star Wars: Battlefront 2 предсказывают хорошие продажи зимой

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Авторы Star Wars: Battlefront 2 предсказывают хорошие продажи зимой

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Фото © EA DICE

Ситуацию прокомментировал финансовый директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен.

Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен выступил на конференции Nasdaq Investor. Он заявил, что издатель внимательно прислушался к отзывам игроков и теперь работает над улучшением Star Wars: Battlefront 2.

Финансовый директор EA предсказал хорошие продажи Star Wars: Battlefront 2

По его словам, ситуацию с игрой компания восприняла как серьёзный опыт. Йоргенсен считает, что шутер хорошо продастся в зимние праздники.

Напомним, что ранее EA столкнулась с критикой микроплатежей со стороны игроков. В связи с этим разработчикам пришлось менять систему.

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