SUPERHOT получит самостоятельное дополнение

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SUPERHOT получит самостоятельное дополнение

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Скриншот видео: youtube.com/SUPERHOT

Независимые разработчики придумали новый сюжет. Он расширит уже существующую вселенную игры.

Разработчики SUPERHOT анонсировали выход самостоятельного дополнения. Игра получит название Mind Control Delete.

Авторы SUPERHOT выпустят самостоятельное дополнение

В шутере появится новый сюжет, который расширит уже существующую вселенную. Также разработчики добавят в игру новых персонажей и процедурно-генерируемые уровни.

Дополнение появится в раннем доступе 7 декабря в Steam. Полноценный релиз состоится в конце 2018 года. Владельцы оригинальной SUPERHOT получат дополнение бесплатно.

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