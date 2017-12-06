В 2018 году на мобильные приложения потратят 110 миллиардов долларов

Аналитики из фирмы App Annie составили прогноз на 2018 год. Они считают, что затраты в магазинах мобильных приложений вырастут на 30%.
В 2018 году в магазинах мобильных приложений потратят 110 миллиардов долларов
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Большая часть придётся на игры. Также увеличатся доходы от других приложений. Лидером по денежным затратам останется Китай.
Вместе с этим аналитики ожидают рост интереса к дополненной реальности. Этому способствует запуск соответствующей платформы ARKit от компании Apple.
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