У Пикачу будет голос Дэдпула

Райан Рейнольдс присоединился к актёрам Кэтрин Ньютон ("Большая маленькая ложь") и Джастису Смиту ("Мир Юрского периода"). Ранее он играл Дэдпула в одноимённом фильме, а теперь озвучит Пикачу.
Райан Рейнольдс озвучит детектива Пикачу в полнометражном фильме
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По сюжету картины, мальчик Тим Гудман (его сыграет Смит) и говорящий Пикачу расследуют преступления, связанные с покемонами. Съёмки будут проходить вживую и с использованием технологии захвата движений.
Съёмки "Детектива Пикачу" начнутся в январе 2018 года.
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