В Injustice 2 появится Атом

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В Injustice 2 появится Атом

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Скриншот видео Injustice

Новый супергерой будет доступен для игры в популярном файтинге уже на следующей неделе.

Студия NetherRealm представила нового персонажа для Injustice 2. Разработчики добавят в игру Атома — он станет одним из дополнительных персонажей, который войдёт в Fighter Pack 3.

В Injustice 2 в роли Атома появится Райан Чой, ученик гениального изобретателя Рэя Палмера. С помощью специального костюма и технологий атомного сжатия герой может менять свои размеры.

Авторы Injustice 2 показали нового персонажа игры

Новый персонаж появится в игре 12 декабря.

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