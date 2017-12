YouTube назвал самые популярные игровые трейлеры 2017 года

Лидером опубликованного списка оказалась популярная во всём мире мобильная игра Clash of Clans.

YouTube подводит итоги уходящего года. Видеохостинг назвал десять самых просматриваемых игровых трейлеров.

Лидером оказалось видео Hog Rider 360°. Ролик, посвящённый игре Clash of Clans, посмотрели 58 миллионов раз. Разработчики выпустили видео специально для VR-устройств, которые позволяют смотреть во все стороны.

YouTube опубликовал список самых популярных игровых трейлеров 2017 года Фото: © clashofclans.com

На втором месте — первый официальный трейлер Call of Duty: WWII (21,8 миллиона), на третьем — трейлер Despicable Me: Minion Rush для Google Play (18,4 миллиона). Далее идут трейлеры Star Wars: Battlefront 2, Destiny 2, Minecraft: Better Together, War of Wits: The Sale для Halo Wars 2, GTA Online Smuggler's Run, The Avengers Project и PES 2017 для мобильных устройств.