Косплееры "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство

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Косплееры "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство

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Фото © Flickr/MIKI Yoshihito

Причиной стали несколько аварий с участием водителей картов в костюмах персонажей популярной игры.

Время от времени в Токио на дорогах города ездят водители гоночных картов, одетых в стиле героев серии "Марио". В Японии нет запрета на передвижение на картах по дорогам общественного пользования.

Водители картов в костюмах из "Марио" вынудили власти Токио изменить транспортное законодательство

Несмотря на это, власти Токио ужесточили законодательство из-за участившихся ДТП. За последний год произошло три дорожных инцидента с костюмированными водителями.

Теперь для поездки на карте необходимо будет оснастить транспортное средство ремнём безопасности. Водитель при этом должен будет использовать шлем.

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