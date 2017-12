Стали известны победители The Game Awards 2017

В Лос-Анджелесе этой ночью вручили награды за достижения в игровой индустрии — The Game Awards.

8 декабря в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась четвёртая ежегодная церемония The Game Awards. В рамках этого мероприятия вручили награды за достижения в игровой индустрии.

Названы победители The Game Awards 2017 Фото © THE GAME AWARDS

Игрой года по версии пользователей стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Также проекту от Nintendo досталась победа в категории "Лучшая режиссура" и "Лучший приключенческий боевик".

Также много наград собрала Cuphead: "Лучший арт-дирекшн", "Лучший инди-дебют" и "Лучшая инди-игра". При этом лучшим актёром озвучивания стала Мелина Юргенс за роль Сенуа из Hellblade: Senua's Sacrifice.

Самой ожидаемой игрой остаётся The Last of Us Part II, а лучшей киберспортивной дисциплиной признали Overwatch.