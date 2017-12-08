THQ Nordic показала новую игру

Австрийские разработчики подготовили для фанатов симулятор выживания Fade to Silence.

THQ Nordic анонсировала новый проект. Им оказался симулятор выживания Fade to Silence.

Fade to Silence ­— новый проект THQ Nordic Фото © Nordic Games Publishing AB

Действие Fade to Silence происходит в постапокалиптическом мире, в котором наступила вечная зима. Главный герой должен будет наладить отношения с другими выжившими (неигровыми персонажами). Ему придётся добывать ресурсы и строить убежища.

Игра выйдет в раннем доступе 14 декабря. Проект разработчики планируют завершить к августу 2018 года.