Blizzard и Electronic Arts стали лучшими местами для работы в игровой индустрии

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Blizzard и Electronic Arts стали лучшими местами для работы в игровой индустрии

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Фото © Wikimedia Commons

Статистику наиболее привлекательных компаний на основе отзывов сотрудников опубликовал сервис Glassdoor.

Сервис Glassdoor собирает отзывы сотрудников о компаниях и выставляет им соответствующий рейтинг. По итогам 2017 года самые привлекательные игровые издатели — Blizzard и Electronic Arts. В рейтинге они занимают 28-е и 56-е места соответственно.

Blizzard и Electronic Arts — лучшие места для работы в игровой индустрии

Рейтинг Blizzard — 4,4, а Electronic Arts — 4,3. При этом приз Best Places to Work получила компания Facebook. У неё самая высокая оценка — 4,6 балла.

Blizzard славится своей развитой внутрикорпоративной культурой, а Electronic Arts обеспечивает сотрудникам высокие зарплаты и бонусы.

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