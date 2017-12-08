В Dying Light появится режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds

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В Dying Light появится режим в стиле PlayerUnknown's Battlegrounds

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Скриншот видео: youtube.com/GameSpot

Разработчики анонсировали новое дополнение и открыли регистрацию на его тестирование.

Студия Techland представила будущее дополнение с многопользовательским режимом для Dying Light. Оно получило название Bad Blood и представляет собой отдельный проект во вселенной оригинальной игры.

Авторы Dying Light анонсировали дополнение с мультиплеером в стиле "королевской битвы"

По словам разработчиков, пользователи смогут участвовать в онлайн-боях. Команде удалось совместить лучшие элементы двух режимов ­— PvE и PvP. Теперь игра будет напоминать PlayerUnknown's Battlegrounds.

Сейчас можно зарегистрироваться на тестирование будущего дополнения. Дата выхода пока не известна.

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