Геймеры получат собственную криптовалюту

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Геймеры получат собственную криптовалюту

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Фото © GeekReply

Авторы популярных игр Crysis и Warface уже заключили сделку с создателями токенов Crycash.

Студия Crytek объявила о партнёрстве со стартапом Crycash. Компания создала одноимённую криптовалюту на блокчейне, которая будет интегрирована в условно-бесплатный шутер Warface.

Разработчики хотят таким образом поощрять активных геймеров. В Crytek уверены, что такой подход будет хорошей рекламой для их игр.

Команда планирует интегрировать криптовалюту в Warface в январе 2018 года. Первичное предложение Crycash пройдёт с 12 декабря по 15 января. Цена одного токена составит 0,001 эфира (около 24 рублей).

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