Сериал по "Ведьмаку" нашёл сценариста

Netflix назначила шоураннера и исполнительного продюсера сериала по "Ведьмаку". Эту должность заняла Лорен Шмидт, ранее работавшая над сериалами по комиксам Marvel "Сорвиголова" и "Защитники".
Впервые о сериале по "Ведьмаку" стало известно в мае 2017 года. Автор книг Анджей Сапковский выступит консультантом Netflix, а в качестве продюсера компания назначила Шона Дэниела ("Мумия").
До сих пор неизвестными остаются дата выхода, подробности сюжета и исполнители главных ролей. По заявлению авторов, сериал будет следовать книжному первоисточнику. Ранее на его основе польская студия CD Projekt RED выпустила три игры.
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