Сериал по "Ведьмаку" нашёл сценариста

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Сериал по "Ведьмаку" нашёл сценариста

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Фото: © Wikia

К проекту присоединилась Лорен Шмидт. Ранее она работала над сериалами "Защитники" и "Сорвиголова".

Netflix назначила шоураннера и исполнительного продюсера сериала по "Ведьмаку". Эту должность заняла Лорен Шмидт, ранее работавшая над сериалами по комиксам Marvel "Сорвиголова" и "Защитники".

Впервые о сериале по "Ведьмаку" стало известно в мае 2017 года. Автор книг Анджей Сапковский выступит консультантом Netflix, а в качестве продюсера компания назначила Шона Дэниела ("Мумия").

До сих пор неизвестными остаются дата выхода, подробности сюжета и исполнители главных ролей. По заявлению авторов, сериал будет следовать книжному первоисточнику. Ранее на его основе польская студия CD Projekt RED выпустила три игры.

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