Легендарный Street Fighter получит коллекционное издание в честь 30-летия

Capcom выпустит юбилейный сборник, в который войдут практически все видеоигры серии.

Компания Capcom решила отпраздновать 30-летие серии Street Fighter. Разработчики анонсировали сборник, состоящий из 12 лучших игр серии.

Издание получило название Street Fighter 30th Anniversary Collection. Список игр: Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter 2: Champion Edition, Street Fighter 2: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: The New Challengers, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 3, Street Fighter 3: Second Impact и Street Fighter III: 3rd Strike.

Вместе с этим некоторые из частей получат поддержку многопользовательского режима и глобальную таблицу лидеров. Выход Street Fighter 30th Anniversary Collection запланирован на май 2018 года.