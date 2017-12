Администрация Steam удалила игру о поисках порно в Интернете

Владельцам сервиса не понравились откровенные изображения, которые были представлены в форме ASCII-символов.

Разработчик You Must Be 18 or Older to Enter сообщили об удалении игры из Steam. Автор Джеймс Кокс получил письмо от Valve. В нём сказано, что в игре находилась порнография.

You Must Be 18 or Older to Enter —симулятор подростка, который ищет откровенные видео в Интернете. Он может либо выбрать порнографию по ключевым словам либо проверить, не зашли ли родители в комнату.

На некоторых сайтах можно было обнаружить изображения в виде ASCII-символов. Разработчик таким образом зашифровал порнографический контент.