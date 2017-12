Life is Strange получит мобильную версию игры

Разработчики планируют покорить новые портативные платформы уже на этой неделе — 15 декабря.

Square Enix анонсировала мобильную версию Life is Strange. Интерактивный квест выйдет 15 декабря.

На старте будут доступны три первых эпизода. Остальные выйдут в начале 2018 года. Стоимость игры — 229 рублей. Сейчас в App Store можно оформить предварительный заказ. После того как игра выйдет, она автоматически появится на вашем устройстве.

Вместе с этим владельцы устройств от компании Apple получат эксклюзивный набор стикеров для iMessage. Внешне игра будет аналогична версии для ПК. Разработчикам удалось полностью скопировать графику.

Пока Life is Strange доступна только на iOS-устройствах. Приложение поддерживает устройства начиная с iPhone 6, iPad 5, iPad Air 2, iPad Mini 3 и старше. Версия для Android появится позже.

Напомним, 20 декабря выходит заключительный эпизод приквела Life Is Strange: Before the Storm. Финал получил название Hell is Empty.