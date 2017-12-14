Самый популярный шутер 2017 года лишился меню настроек на Xbox One

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Самый популярный шутер 2017 года лишился меню настроек на Xbox One

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Фото: © facebook.com/playbattlegrounds

PlayerUnknown's Battlegrounds работает на базовой версии консоли с очень низкими настройками графики.

Студия Bluehole выпустила PlayerUnknown's Battlegrounds на Xbox One. Пользователи уже успели пожаловаться на плохую оптимизацию игры. Теперь выяснилось, что разработчики не добавили в игру меню настроек, как это было в версии для ПК.

Игроки узнали, что открыть расширенное меню настроек на Xbox One можно лишь в том случае, если подключить к консоли USB-клавиатуру и нажать клавишу "O". Воспользоваться всем функционалом настроек тоже нельзя, так как для этого нужна мышь.

Благодаря настройкам пользователи узнали, что PlayerUnknown's Battlegrounds работает на Xbox One в разрешении 1080p. На Xbox One X игра запускается в разрешении 4K. Пользователи предположили, что технологии "шахматного" рендеринга и динамического разрешения не используются в игре.

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