Sony выпустит очередной ремейк классической игры с первой PlayStation

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Sony выпустит очередной ремейк классической игры с первой PlayStation

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Фото © Sony Interactive Entertainment

Разработчики продолжают пополнять библиотеку игр для PS4 за счёт выпуска старых проектов.

Компания Sony анонсировала переиздание очередной классической игры с оригинальной PlayStation. В этот раз до PS4 доберётся платформер MediEvil.

Такие проекты пользуются большой популярностью. В этом году игроков покорил сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. Уже можно посмотреть трейлер в честь перезапуска MediEvil.

Выход обновлённой версии ожидается в 2018 году.

Напомним, платформер MediEvil вышел в 1998 году. За игру отвечала уже закрытая студия SCE Cambridge. В 1999 году MediEvil журнал PlayStation Magazine назвал игру лучшим бестселлером.

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