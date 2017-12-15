Культовую Company of Heroes 2 раздают бесплатно

Читайте также

Культовую Company of Heroes 2 раздают бесплатно

0

Фото: © companyofheroes.com

Представители сервиса Humble Bundle решили порадовать фанатов стратегий перед праздниками.

Магазин Humble Bundle объявил об очередной акции. В этот раз сервис бесплатно раздаёт классическую стратегию Company of Heroes 2.

Для получения ключа вам понадобится учётная запись на Humble Bundle. Также придётся привязать к ней аккаунт Steam. Предложение будет действительно ещё сутки.

Напомним, Company of Heroes 2 вышла 25 июня 2013 года. За разработку игры отвечала студия Relic Entertainment. Критики высоко оценили стратегию: средняя оценка составляет 80 баллов из 100.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!