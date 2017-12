Plants vs. Zombies стала временно бесплатной

Полное издание симулятора садовода, который борется с зомби, доступно в сервисе Origin.

Компания Electronic Arts объявила о новой акции. Сейчас в сервисе цифровой дистрибуции бесплатно доступна игра Plants vs. Zombies Game of the Year Edition.

Эта игра успела стать культовой. Впервые она вышла в 2009 году и сразу же покорила миллионы игроков. Она стала первой в подобном жанре: Plants vs. Zombies красочная и подойдёт как для новичков, так и для заядлых геймеров.

Полное издание игры получило облачные сохранения, систему достижений и редактор для создания уникальных зомби. Для того чтобы получить игру бесплатно, вам понадобится учётная запись Origin.