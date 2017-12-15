Свершилось! Sony разрешит менять имя пользователя PSN

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Свершилось! Sony разрешит менять имя пользователя PSN

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Фото © Flickr/Ninac26

Японские разработчики намекнули, что уже в будущем году они пойдут на уступки владельцам консолей PlayStation.

Руководитель американского подразделения Sony Interactive Entertainment Шон Лейден заявил, что в скором времени появится возможность менять имя учётной записи PlayStation Network. Сначала он пошутил, сказав, что над нововведением "работают эльфы на Северном полюсе".

После этого разработчик добавил, что реализовать соответствующую функцию намного сложнее, чем думают пользователи. Sony планирует дать владельцам консолей PlayStation возможность менять имена своих учётных записей до конца 2018 года.

Скорее всего, новую функцию разработчики покажут на следующей выставке PlayStation Experience.

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