Oculus Rift вновь подешевел

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Oculus Rift вновь подешевел

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Фото: © Oculus VR

Летом этого года разработчики уже опускали цену шлема виртуальной реальности. Теперь гаджет стал ещё доступнее.

Компания Oculus VR объявила о снижении цены на шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Теперь устройство можно приобрести за 379 долларов.

По словам разработчиков, акционная цена является временной. Однако, скорее всего, в дальнейшем они оставят стоимость на прежнем уровне и не будут возвращать старый ценник.

Напомним, последний раз цена на Oculus Rift падала в июле 2017 года. Тогда шлем продавали за 399 долларов. Его предыдущая цена — 599 долларов. Изначально комплект, в который входит два контроллера Oculus Touch, стоил практически 800 долларов.

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