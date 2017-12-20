Вышла новая часть Half-Life. Но неоригинальная

Правда, проектом занимались разработчики-энтузиасты. Игра продолжает сюжетную линию оригинала.

Независимая команда разработчиков объявила о выходе новой части Half-Life. На протяжении четырёх лет она работала над Half-Life 2: ICE.

Проект продолжает сюжетную линию оригинальной Half-Life 2. По словам разработчиков, действие игры разворачивается в Антарктиде. Команда вдохновлялась не только творением Valve, но и различными конспирологическими теориями.

Действие Half-Life 2: ICE происходит якобы между второй и третьей частями. Правда, последняя так и не вышла. Сюжетная кампания, как утверждают разработчики, займёт у игроков пять часов.