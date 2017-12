Авторы Horizon: Zero Dawn возможно работают над новой игрой Mafia

Сразу же два ведущих специалиста из студии Guerrilla Games присоединились к создателям легендарного боевика.

Студия Hangar 13 объявила о пополнении состава разработчиков. Сразу же два ведущих специалиста из Guerrilla Games перешли в команду создателей Mafia 3.

Авторы одного из главных хитов 2017 года Horizon: Zero Dawn помогут студии Hangar 13 в работе над новым проектом. Есть предположение, что речь идёт о продолжении культовой серии Mafia. Разработчики подтвердили, что в игре будет открытый мир.

Состав Hangar 13 пополнили Дэвид Форд, ведущий дизайнер заданий Horizon: Zero Dawn, а также старший продюсер Guerrilla Games Марк Норрис. Ранее создатели Mafia 3 наняли Саймона Хамелина, ведущего программиста Deus Ex: Human Revolution, а также Джона Грэма — он работал над Call of Duty.